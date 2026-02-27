Tragico incidente a Frascati scontro fra auto e moto | morto un uomo di 50 anni

A Frascati si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha provocato la morte di un uomo di 50 anni. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e, secondo le prime ricostruzioni, il centauro è rimasto coinvolto nello scontro e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per l’uomo.