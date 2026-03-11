Violento scontro all' incrocio fra auto e furgone tre persone in ospedale | chiusa la strada statale

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato all'incrocio, causando il ferimento di tre persone che sono state trasportate in ospedale. La collisione ha portato alla chiusura temporanea della strada statale coinvolta nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un forte impatto tra due veicolo manda tre persone in ospedale e provoca la chiusura della strada statale. Tutto è avvenuto poco dopo le 9 di oggi sulla statale San Vitale, fra Bagnacavallo e Russi, all'incrocio con la provinciale 75 (via sottofiume Boncellino) e la provinciale 25 (strada.