Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla statale 113, coinvolgendo un’auto e un mezzo pesante. La vettura, condotta da un giovane anestesista di Cefalù, è rimasta coinvolta in uno scontro violento che ha provocato la morte immediata del conducente. Nonostante i soccorsi siano intervenuti prontamente, le ferite riportate sono risultate troppo gravi e non hanno permesso di trasferirlo in ospedale in condizioni che potessero salvarlo.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica dello scontro sulla statale 113?. Perché i soccorsi tempestivi non hanno potuto salvarlo in ospedale?. Quali sono state le conseguenze immediate per il reparto di rianimazione?. Chi sono i familiari che stanno affrontando questo tragico lutto?.? In Breve Scontro avvenuto tra 1 e 2 maggio tra moto e Jeep a Campofelice di Roccella. Il sindaco Tumminello e il vicesindaco Lapunzina hanno espresso cordoglio per il medico. I genitori Maria e Vittorio insieme a Giuseppe, Margherita e Pietro piangono il figlio. La scomparsa impatta la continuità operativa del reparto rianimazione dell'ospedale Giglio di Cefalù.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragico incidente sulla 113: muore il giovane anestesista di Cefalù

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