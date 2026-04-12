Sabato 11 aprile si è verificato un incidente mortale sul Pizzo Tambò, al confine tra Italia e Svizzera, coinvolgendo un uomo di 65 anni appassionato di scialpinismo. Durante l'escursione in quota, l'uomo è scivolato e ha subito una caduta fatale. Soccorritori e forze dell'ordine sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è sotto indagine.

Un tragico evento ha colpito le vette del confine tra Italia e Svizzera sabato 11 aprile, quando un uomo di 65 anni, appassionato di scialpinismo, ha perso la vita dopo una caduta sul Pizzo Tambò, a quota 3.050 metri. Il ritrovamento del corpo è avvenuto grazie al monitoraggio aereo della polizia elvetica, che durante un pattugliamento mattutino ha individuato la vittima sul versante appartenente al territorio di Madesimo. La dinamica precisa che ha portato alla morte dello scialpinista rimane ancora da ricostruire, poiché l’uomo si era allontanato per un’escursione in solitaria. Non sono state ricevute chiamate di emergenza né segnalazioni...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Pizzo Tambò: scialpinista morto dopo una caduta in quota

Tragedia sul Pizzo Tambò, precipita e muore scialpinista italiano di 65 anniMadesimo (Sondrio) – Aveva 65 anni lo scialpinista italiano precipitato e deceduto sul Pizzo Tambò, a quota 3.

Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo oreStava sciando a quota 3050 metri sul Pizzo Tambò, al confine tra Svizzera e Italia, quando è precipitato nel vuoto.