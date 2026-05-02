Tragedia alla Canottieri di Mandello | giovane muore buttandosi nel lago

Un giovane ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 2 maggio nel lago vicino a Mandello. Si trovava in un’area vietata e pericolosa, nel primo pomeriggio, quando si è gettato nelle acque fredde del lago. La tragedia si è verificata presso la Canottieri, dove il ragazzo aveva raggiunto con l’intenzione di divertirsi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Era in cerca di divertimento, in un pomeriggio di maggio che sapeva di estate. Ma si trovava in un'area pericolosa, con il divieto di accesso: così ha tristemente perso la vita un ragazzo nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio, buttandosi nelle ancora fredde acque del Lario all'altezza della.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Muore annegata a 7 anni, tragedia nel lago italiano: guai per i progettisti del bioparco di CaraglioLa tragica morte della piccola Anisa Murati, annegata a soli 7 anni il 17 luglio 2024, approda a una svolta giudiziaria decisiva. Tragedia alla stazione di Desio: travolto da un treno, muore un giovane di 29 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel pomeriggio del 7 marzo Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, dopo...