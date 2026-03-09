Il 17 luglio 2024, una bambina di sette anni è morta annegata in un lago italiano. La vicenda ha coinvolto i progettisti del bioparco di Caraglio, che sono stati individuati come soggetti con responsabilità nel caso. La morte si è verificata durante una visita al luogo, suscitando attenzione sulle misure di sicurezza adottate. La procura ha avviato un'indagine per fare chiarezza sui fatti.

La tragica morte della piccola Anisa Murati, annegata a soli 7 anni il 17 luglio 2024, approda a una svolta giudiziaria decisiva. La Procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, sollevando il velo su una catena di omissioni che va dalla mancata vigilanza sul campo alle presunte irregolarità burocratiche. Sotto accusa per omicidio colposo e falso in atto pubblico sono finiti l’architetto Graziano Viale, capo dell’Ufficio tecnico di Caraglio, e l’ingegner Stefano Ferrari, progettista dei lavori. Secondo gli inquirenti, nonostante un “certificato di regolare esecuzione” redatto due anni prima del dramma, nel lago del bioparco mancavano cartelli, recinzioni e boe per segnalare i punti più profondi, elementi invece previsti dal progetto originario approvato dal Comune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Muore annegata a 7 anni, tragedia nel lago italiano: guai per i progettisti del bioparco di Caraglio

Discussioni sull' argomento Anisa Murati, 7 anni, non sapeva nuotare. Le hanno dato il braccialetto con il colore sbagliato ed è annegata nel biolago di Caraglio. In 6 verso il processo; Annegò a 7 anni nel lago, ora nei guai finiscono anche i progettisti del bioparco di Caraglio; Bimba di due anni muore annegata in piscina durante una festa.

