Traffico Roma del 02-05-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 2 maggio 2026, il traffico a Roma ha registrato alcune variazioni, con la chiusura di via Lusitania a causa di un danno al manto stradale. La strada rimane chiusa tra via Vetulonia e altre sezioni interessate, creando disagi ai veicoli in zona. Al momento, non sono stati segnalati incidenti o interventi di emergenza specifici e la circolazione si svolge con deviazioni.

Luceverde Roma Bentrovati chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione linea 2 del 3 ma che modifiche per le 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito ad agosto fino al 31 ottobre in vigore l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo che vengono...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 20:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Traffico Roma del 02-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini; Ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie e piazze nel territorio comunale per la manifestazione sportiva internazionale denominata Ironman 70.3 Venice – Jesolo del 03/05/2026.; Monti, la passeggiata-protesta dei residenti contro il traffico nel rione. Traffico Roma del 02-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori fino al 13 maggio comporteranno un restringimento di ... romadailynews.it Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook