Nella mattinata del 2 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma è rallentato a causa della chiusura di via Lusitania. La strada è stata chiusa a causa di un danno al manto stradale tra via Vetulonia e un'altra via non specificata. La chiusura influisce sulla circolazione nella zona, creando possibili disagi per gli automobilisti. La situazione è stata segnalata dal servizio di monitoraggio del traffico locale.

Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione ai Parioli proseguono i lavori a cenare in viale Liegi un intervento alle modifiche alla circolazione sulle strade del quartiere con la linea 2 del tram e modifiche per le mie 319 mentre 38 solo per servizio serale è integralmente sostituito da bus Fino al prossimo 31 ottobre premi vuoi l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere è San Lorenzo che vengono estese anche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30

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