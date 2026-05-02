Alle 8:30 del 2 maggio 2026, il traffico a Roma presenta un'uscita di strada sulla via Lusitania, che rimane chiusa a causa di un manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e un'altra strada non specificata. La chiusura della via ha causato rallentamenti e deviazioni nel traffico della zona. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle autorità competenti.

Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione ai Parioli proseguono i lavori a cenare in viale Liegi un intervento alle modifiche alla circolazione sulle strade del quartiere con la linea 2 del tram e modifiche per le mie 319 mentre 38 solo per servizio serale è integralmente sostituito da bus Fino al prossimo 31 ottobre premi vuoi l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere è San Lorenzo che vengono estese anche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 08:30

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