Alle 19:30 del 2 maggio 2026, si segnala la chiusura di via Lusitania a Roma a causa di un danno al manto stradale. La strada è interdetta al traffico tra via Vetulonia e altre zone limitrofe. La polizia locale ha predisposto deviazioni per i veicoli in transito nella zona. La circolazione nel resto della città prosegue regolarmente.

Luceverde Roma Bentrovati chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione linea 2 del 3 ma che modifiche per le 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito ad agosto fino al 31 ottobre in vigore l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo che vengono...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 19:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook