Traffico Roma del 02-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma e dintorni il 2 maggio 2026 alle 18:30 presenta alcune criticità. Nella provincia di Viterbo sono in corso lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni, con conseguenti transiti rallentati. La situazione interessa principalmente la zona del raccordo, con possibili code e rallentamenti lungo il percorso. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di prevedere tempi supplementari per gli spostamenti.

Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia attenzione alla segnaletica inevitabili i disagi nelle ore di maggior traffico si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci sposiamo in provincia di Chieti traffico a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte scandarello parliamo ora di trasporto pubblico proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria del Pigneto da Roma Ostiense a Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 18:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Traffico Roma del 02-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini; Ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie e piazze nel territorio comunale per la manifestazione sportiva internazionale denominata Ironman 70.3 Venice – Jesolo del 03/05/2026.; Monti, la passeggiata-protesta dei residenti contro il traffico nel rione. Traffico Roma del 02-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori fino al 13 maggio comporteranno un restringimento di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione eccezione sul Raccordo ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook