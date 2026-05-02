Il traffico a Roma alle 16:30 di oggi, 2 maggio 2026, registrava alcune criticità in diverse zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, curata dal servizio di luce verde e da Roma servizi per la mobilità, indicava interventi e lavori in corso che influivano sui flussi veicolari. La situazione si presentava con variazioni di intensità e rallentamenti, in particolare lungo alcune arterie principali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori fino al 13 maggio comporteranno un restringimento di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbì possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti alla via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione tornato in vigore da ieri venerdì primo maggio e così sarà fino al 31 ottobre l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere San Lorenzo estese al mercoledì e giovedì anche se festivi sempre...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 16:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook