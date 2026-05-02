Traffico Roma del 02-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma alle 14:30 del 2 maggio 2026 presenta alcune criticità, con diverse strade che registrano congestioni e rallentamenti. La situazione è segnalata dai servizi di informazione alla mobilità, curati da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti. Le vie più trafficate si trovano in determinate zone della città, dove si registrano tempi di percorrenza più lunghi del normale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori per la realizzazione della nuova tranvia Togliatti opera strategica per la mobilità nel quadrante est della città modificata la viabilità all'altezza dell'incrocio con viale Bardanzellu viale Santi in particolare è chiuso al transito l'attraversamento dell'incrocio di Viale Togliatti all'altezza di viale Bardanzellu e viale Santi In entrambe le direzioni per quel che riguarda il trasporto pubblico sono modificati i percorsi delle linee 309 319 e 450 da ieri sono nuovamente in strada le linee mare 0 70 62 linea 07 Attiva anche nei giorni...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini; Ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta sulle vie e piazze nel territorio comunale per la manifestazione sportiva internazionale denominata Ironman 70.3 Venice – Jesolo del 03/05/2026.; Monti, la passeggiata-protesta dei residenti contro il traffico nel rione.

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook