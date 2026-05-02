Traffico Roma del 02-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 2 maggio 2026 presenta alcune criticità, secondo le ultime rilevazioni di Roma Infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Da ieri, sono state segnalate variazioni nei livelli di congestione in diverse zone della città. Le autorità stanno monitorando la situazione e aggiornano costantemente gli automobilisti sulla situazione del traffico attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da ieri sono nuovamente stradale viene mare 07062 la linea 07 Attiva anche nei giorni festivi e collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea Effetto a una fermata all'interno del Comune di Pomezia consentendo così la corrispondenza con il bus Cotral e con il servizio locale di Torvaianica la linea bus 062 invece collega al porto di Ostia Castel Porziano percorrendo il lungomare e scambiando con la rete su Ferro presso le stazioni Lido centro Colombo sempre della ferrovia m mare e attiva sia nei giorni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-05-2026 ore 11:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Traffico Roma del 02-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; V Municipio, confronto senza filtri. Caliste risponde agli studenti Troppe auto a Roma, basta traffico; Traffico Ponte 1 Maggio 2026: previsioni, bollino rosso, code e consigli. Traffico Roma del 02-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma chiusa via Lusitania per il manto stradale danneggiato tra via Vetulonia e via Latina proseguono i lavori all'incrocio tra Viale ... romadailynews.it Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook