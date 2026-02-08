Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16. La zona è off-limits sia ai veicoli che ai pedoni, e restano in vigore i divieti di sosta. Anche via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia è chiusa al traffico, mentre alcune linee di bus sono deviata. La notte, il Lungotevere Flaminio resta chiuso fino al 14 febbraio dalle 21 alle 6 del mattino. Per il Metromare, tra il

Luceverde Roma line Trovati al Flaminio lavori sulle alberature lungo passeggiata di Ripetta che resterà chiusa al traffico fino al 14 febbraio giorni tra le 7 e le 16 tra Lungotevere Augusta e via Della Penna istituiti i divieti di sosta resta chiusa in centro per verifiche sulle alberature sia per i veicoli sia per i pedoni via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee 51 8587 118 ricordiamo la chiusura notturna sul Lungotevere Flaminio fino al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sa parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30

Approfondimenti su Roma Trasporti

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

Alle ore 08:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole, con tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare.

Ultime notizie su Roma Trasporti

Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua e traffico in tilt; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Lollobrigida, regina del ghiaccio cresciuta tra le buche e il traffico di Roma.

