Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07 | 30

In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali. La misura arriva dopo il crollo di un pino che ha reso necessario effettuare verifiche sulle alberature. Nel frattempo, sono state deviate le linee bus di zona, e sul Lungotevere Flaminio si lavorerà di notte dal 7 al 14 febbraio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo. Durante questo periodo, il tratto tra via Masolino da Panicale e via Donatello resterà chiuso in direzione di pia

Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio da 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana detta su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

