Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 17 | 30

Nel pomeriggio del 2 maggio 2026, intorno alle 17:30, sono stati segnalati lavori in corso sulla strada che collega Viterbo e Terni, nella provincia di Viterbo. Si sono formate alcune deviazioni e rallentamenti nel traffico nell’area. La circolazione è stata influenzata principalmente sulla tratta interessata dai lavori, con possibili.code e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia attenzione alla segnaletica inevitabili i disagi nelle ore di maggior traffico si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci sposiamo in provincia di Chieti traffico a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte scandarello parliamo ora di trasporto pubblico proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria del Pigneto da Roma Ostiense a Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per... Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati in provincia di Latina a causa di un incidente a momentaneamente chiusa la statale dell'Abbazia di Fossanova tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lazio, il mare più limpido è qui: 3 spiagge dove andare in primavera; Rifiuti, il piano del Lazio: spinta alla differenziata e autosufficienza regionale; Primo Maggio, code sulla Cassia Bis. Lo sfottò ai romani in gita: Restate sui vostri balconcini; Piano Strategico Cratere 2016: 288 Milioni per il Rilancio del Lazio Interno. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione eccezione sul Raccordo ... romadailynews.it Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per ... romadailynews.it https://www.ilquotidianodellazio.it/a1-incidente-diramazione-roma-sud-traffico-bloccato-verso-il-gra-auto-ribaltata-e-coda-da-san-cesareo.htmlAuto ribaltata sulla Diramazione Roma Sud: traffico fermo verso il Gra, code da San Cesareo e percorso alternativo - facebook.com facebook