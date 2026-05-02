Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09 | 30

Nella mattinata del 2 maggio 2026, alle 9:30, si sono segnalati lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni, nella provincia di Viterbo. La presenza di cantieri ha provocato alcune restrizioni al traffico sulla strada. La situazione è monitorata e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia attenzione alla segnaletica inevitabili i disagi nelle ore di maggior traffico si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori tra Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci sposiamo in provincia di Chieti traffico a senso unico alternato sulla statale 260 picente per lavori tra Amatrice e Ponte scandarello parliamo ora di trasporto pubblico proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria del Pigneto da Roma Ostiense a Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla Cassia bis code tra Castel de' ceveri e il raccordo anulare in direzione Roma sulla A24 Roma L'Aquila... Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti da Spinaceto alla Cristoforo Colombo verso Roma centro trafficato anche... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lazio, il mare più limpido è qui: 3 spiagge dove andare in primavera; Primo Maggio, code sulla Cassia Bis. Lo sfottò ai romani in gita: Restate sui vostri balconcini; Piano Strategico Cratere 2016: 288 Milioni per il Rilancio del Lazio Interno; AIR Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio. Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo che sulla ... romadailynews.it https://www.ilquotidianodellazio.it/a1-incidente-diramazione-roma-sud-traffico-bloccato-verso-il-gra-auto-ribaltata-e-coda-da-san-cesareo.htmlAuto ribaltata sulla Diramazione Roma Sud: traffico fermo verso il Gra, code da San Cesareo e percorso alternativo - facebook.com facebook