Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09 | 30

Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia. Lo svincolo di Civitavecchia Nord è chiuso sia in entrata che in uscita verso Roma, causando code e rallentamenti. La chiusura, prevista fino alle 20 di questa sera, si inserisce in un quadro di lavori che coinvolgono anche altre arterie della zona. Sul fronte stradale, un incidente sulla Cassia bis tra Castel de' Ceveri e il raccordo anulare ha provocato code tra questa zona e il raccordo

luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla Cassia bis code tra Castel de' ceveri e il raccordo anulare in direzione Roma sulla A24 Roma L'Aquila rallentamenti per lavori tra Tivoli e Castel Madama nei due sensi di marcia 3 km di coda poi sul tratto Urbano tra via Togliatti e la tangenziale est In quest'ultima direzione lavori in corso sulla Roma Fiumicino in direzione dell'aeroporto tra il raccordo anulare e l'aeroporto di Fiumicino resta chiuso fino alle 20 di questa sera sulla A12 Roma Civitavecchia lo svincolo di Civitavecchia nord in entrata ed in uscita verso Roma in programma questa sera la chiusura di via Salaria tra maglianello il video per Rieti In quest'ultima direzione dalle 21:03 alle 6 del mattino al via da oggi è fino al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzo della linea B della metropolitana

