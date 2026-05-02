In un episodio di violenza avvenuto ad Angri in Campania, un uomo è stato evirato nel sonno dalla moglie. La donna avrebbe agito dopo aver scoperto un tradimento del marito. La vicenda si è conclusa con il ricovero dell’uomo presso un ospedale, mentre la donna è stata fermata dalle forze dell’ordine. La vicenda sta facendo discutere nell’ambiente locale.

"> Violenza ad Angri: donna evirato marito dopo scoperta del tradimento. Un episodio di violenza sconvolgente ha scosso la cittadina di Angri, in provincia di Salerno, lo scorso primo maggio. Una donna, di 35 anni e originaria del Bangladesh, è accusata di aver narcotizzato ed evirato il marito, di 41 anni, dopo aver scoperto un tradimento. La drammatica vicenda ha portato a un intervento immediato da parte dei sanitari e delle forze dell’ordine, con ricadute gravi per entrambi i protagonisti. La scoperta del tradimento e l’aggressione. La coppia, che vive ad Angri, sembrava condurre un’esistenza normale fino a quando la donna non ha appreso della relazione extraconiugale del marito, che andava avanti da tempo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tradita, lo evira nel sonno: grave episodio di violenza in Campania.

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