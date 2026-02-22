Bloccati sulla neve sulla Maiella interviene l'Aeronautica militare | salvati nella notte 4 escursionisti

L’Aeronautica militare ha soccorso quattro escursionisti rimasti bloccati sulla neve sulla Maiella. La causa è stata una improvvisa tempesta che ha impedito loro di proseguire il cammino. I soccorritori hanno raggiunto il gruppo nella notte, portando in salvo le persone sfidando le condizioni meteo avverse. I protagonisti dell’intervento hanno affrontato un percorso delicato tra le alte quote della montagna. L’intervento si è concluso poco prima dell’alba.

