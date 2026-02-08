Ferrara nel Rinascimento | il Carnevale degli Este celebra Beatrice d’Este tra storia e suggestioni

Ferrara si prepara a rivivere il suo passato rinascimentale con il Carnevale degli Este. L’evento, che si svolgerà a breve, metterà in scena le figure di Beatrice e Isabella, due donne simbolo di quell’epoca. La città si anima di sfilate, costumi d’epoca e ambientazioni che riportano indietro nel tempo, offrendo ai visitatori un tuffo nella storia e nelle suggestioni di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile.

Ferrara Rivive il Rinascimento: Il Carnevale degli Este Svela i Volti di Beatrice e Isabella. Il Carnevale degli Este si prepara a un’edizione speciale, un tuffo nel passato che celebrerà la figura di Beatrice d’Este, duchessa di Milano e icona del Rinascimento italiano. L’annuncio, giunto nella mattinata di sabato 8 febbraio 2026, ha svelato non solo il programma di eventi in calendario dal 14 al 17 febbraio, ma anche i volti che daranno vita ai personaggi storici che hanno animato la corte estense. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Palio città di Ferrara e dal Comune, si preannuncia come un’immersione nell’eleganza e nella storia di un’epoca, con un particolare sulla figura di Beatrice d’Este, nata a Ferrara il 29 giugno 1475 e scomparsa prematuramente a Milano il 2 gennaio 1497.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrara Rinascimento

Dal 17 al 19 aprile, la 23ª edizione di Este in Fiore trasforma il centro storico in un'esplosione di colori e profumi.

Al Carnevale degli Este, le due vincitrici del casting sono state presentate come Beatrice e Isabella.

Ultime notizie su Ferrara Rinascimento

Febbraio 2026 a Ferrara: tra Rinascimento, grandi mostre e nuove visioni; I pittori e la luce: alla Bassani un itinerario nell'arte in due tappe con Angela Pampolini; 'Piazza Ariostea', presentazione del libro dell'ex sindaco di Ferrara Gaetano Sateriale; Carnevale degli Este, Ferrara celebra Beatrice d'Este tra storia e spettacolo.

