Il festival lirico in Arena apre con La Traviata tra le luci del Moulin Rouge | Una sfida emozionante

Tra circa due mesi, l'Arena di Verona riaprirà i battenti per una nuova stagione di spettacoli lirici. L’apertura sarà affidata a

Tra circa due mesi l’Arena di Verona tornerà ad accendersi per una nuova stagione lirica e lo farà con un progetto che guarda dichiaratamente alla Parigi della Belle Époque. Sarà infatti una nuova produzione de “La Traviata” ad aprire il 103° Opera Festival, con una doppia inaugurazione fissata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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La Traviata all'Arena di Verona: il Moulin Rouge apre il Festival liricoIl 103° Arena di Verona Opera Festival si apre con una nuova produzione de La Traviata di Giuseppe Verdi, che debutterà con una doppia inaugurazione il 12 e 13 giugno e proseguirà con undici repliche ... it.blastingnews.com

La Cascina di Montecatini Terme. Christina Aguilera · Show Me How You Burlesque (Original Motion Picture Soundtrack). La Cascina presenta: “MOULIN ROUGE” premium event Giovedì 23 Aprile Party ispirato alle atmosfere sensuali del film/musical - facebook.com facebook

In Arena la nuova Traviata firmata da Curran ambientata al Moulin Rouge. Il 12 e 13 giugno doppia inaugurazione, 11 le repliche #ANSA x.com