Tra fede e tradizione Ortona celebra il Perdono di San Tommaso | richiamo a dialogo e pace

Ortona si appresta a vivere il tradizionale Perdono di San Tommaso, una delle celebrazioni religiose più significative della città. L’evento, che coinvolge la comunità locale, combina elementi di fede e di tradizione, rappresentando un momento di richiamo per i partecipanti. La manifestazione si svolge annualmente e richiama molti cittadini e visitatori, mantenendo vivo il patrimonio storico e culturale del territorio.

Ortona si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi e identitari più sentiti dell’anno con il Perdono di San Tommaso, celebrazione che intreccia fede, storia e tradizione cittadina. Al centro dell’edizione 2026 i richiami alla pace, al dialogo e alla misericordia, con riferimenti alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientificaOrtona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. Le reliquie di San Tommaso tra cultura, fede e ricerca nel programma del PerdonoNel quadro delle celebrazioni del Perdono, il Comune di Ortona promuove un momento di approfondimento dedicato alla figura dell’apostolo Tommaso e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le reliquie di San Tommaso tra cultura, fede e ricerca nel programma del Perdono; Poggibonsi, San Lucchese e una prova di santità; Cascia si prepara alla Festa di Santa Rita: pace e perdono al centro delle celebrazioni del 22 maggio; Chi straccia la tunica di Cristo? – Intervista con il Superiore generale della Fraternità San Pio X. Perdono di Ortona 2026: il programma delle festività di San Tommaso ApostoloA Ortona il Perdono 2026 propone celebrazioni, cortei storici, concerti, mostre e tradizioni dal 23 aprile al 4 maggio ... abruzzonews.eu Tavole di San Giuseppe, a Minervino di Lecce tornano i riti della tradizioneDal 15 al 19 marzo celebrazioni tra fede, cultura ed enogastronomia. Si parte con la Pannikia, antico rito bizantino di benedizione del pane Torna a Minervino di Lecce l’atteso appuntamento con le ... lagazzettadelmezzogiorno.it TRA FEDE E TRADIZIONE, ORTONA CELEBRA IL PERDONO DI SAN TOMMASO CON RICHIAMI AL DIALOGO E ALLA PACE “Una pace disarmata e disarmante” e l’invito a “disarmare le parole”: sono questi richiami alle parole di papa Leone XIV e la neces - facebook.com facebook