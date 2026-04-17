A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo tra fede e indagine storico-scientifica

A Ortona si tiene un evento dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, con un focus sulla relazione tra fede e analisi storico-scientifica. L'incontro coinvolge studiosi e rappresentanti religiosi che discutono sull'origine e il significato delle reliquie, offrendo un'occasione di confronto tra approcci diversi. La manifestazione si svolge in un contesto che unisce tradizione religiosa e studio accademico, attirando pubblico interessato a entrambe le prospettive.

Ortona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile, alle ore 10, nella Sala Eden di Ortona.L’iniziativa, promossa dall’Opera della Basilica di San Tommaso Apostolo, propone un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incontro sulle reliquie di San Nicola a cento anni dal ritrovamento Il concerto della Domenica delle Palme nella basilica di San Tommaso a OrtonaTorna come da tradizione domenica 29 marzo il concerto della Domenica delle Palme, nella basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona. Contenuti e approfondimenti A Ortona un evento sulle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientificaOrtona ospita un incontro dedicato alle reliquie di San Tommaso Apostolo, tra fede e indagine storico-scientifica. L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile, alle ore 10, nella Sala Eden di Orton ... chietitoday.it Cammino di San Tommaso: da Roma a Ortona in 16 tappeTra i cammini italiani meno noti ma più ricchi di storia e spiritualità, il Cammino di San Tommaso si distingue per la sua bellezza e il suo significato simbolico. È l’unico itinerario al mondo che ... siviaggia.it