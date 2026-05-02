Tra Como e Napoli è un pareggio senza gol

Tra Como e Napoli si conclude con un 0-0, risultato che rispecchia una partita senza molte emozioni. Nel primo tempo, il Como ha avuto alcune occasioni per segnare, mentre nel secondo tempo il Napoli ha sfiorato il gol con un tiro di Politano che ha colpito il palo. La gara si è svolta senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle.

Finisce con un giusto pareggio una buona partita senza troppe emozioni. Meglio nel primo tempo il Como, vicino al gol in due occasioni, ma è del Napoli la più grossa occasione nel finale della seconda frazione di gioco quando Politano coglie il palo pieno con Butez battuto. Risultato finale al.🔗 Leggi su Quicomo.it Napoli Como 0 0 pareggio casalingo per gli azzurri Notizie correlate Il Como non brilla a Udine: un pareggio senza gol che rallenta la corsa in zona ChampionsFinisce 0-0 la partita fra Udinese e Como, con i lariani che muovono la classifica ma rallentano nella volata per la Champions League. Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A NewsRafael Leao pareggia i conti in Milan-Como al 64': che bel gol del portoghese, in pallonetto dalla lunga distanza! Il racconto della rete. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia; Dove vedere Como-Napoli, Atalanta-Genoa, tutto lo sport in tv del 2 maggio; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Como-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Pari tra Como e Napoli, come cambia la classifica per Juve e Inter tra grande salto Champions e ScudettoTermina a reti inviolate la sfida tra lariani e partenopei: la formazione di Fabregas fallisce così il momentaneo aggancio in classifica ai bianconeri ... tuttosport.com Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del SinigagliaConte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. La partita tra Como e Napoli si ... ilmattino.it #SerieA, arriva l’inaspettato 0-0 tra #Como e #Napoli: altro favore al #Milan per la zona #ChampionsLeague #MilanPress x.com SERIE A I La sfida tra Como-Napoli termina 0-0 nella 35esima giornata di campionato CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/05/02/serie-a-in-campo-como-napoli-0-0-diretta-e-foto_9251665c-977c-40a4-aec9-e087838e7 - facebook.com facebook