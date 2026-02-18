Milan-Como 1-1 | pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News
Rafael Leao ha segnato il gol che ha fissato il punteggio sul 1-1 durante Milan-Como, una partita valida per la Serie A. La sua rete arriva al 64’ dopo un’azione improvvisa, con un pallonetto dalla lunga distanza che ha sorpreso il portiere avversario. La sua capacità di trovare spazio e tirare da lontano ha cambiato l’inerzia del match, portando il Milan a pareggiare. La conclusione del portoghese ha acceso il pubblico dello stadio, che ha applaudito con entusiasmo.
Rafael Leao pareggia i conti in Milan-Como al 64': che bel gol del portoghese, in pallonetto dalla lunga distanza! Il racconto della rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Lazio 1-0 (90?): Leao gol, vittoria meritata con brivido finale | Serie A News
Leggi anche: Milan-Como di Serie A 1-1: la riprende Leao! | LIVE News
Milan draw against Parma and lose more point in Serie A #acmilan #forzamilan #milannews #milanismo
Argomenti discussi: Pronostico Milan-Como | Serie A 2025/26; Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col Como; Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pisa-Milan 1-2 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata.
Milan-Como 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia LeaoLa diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
DIRETTA/ Milan Como (risultato 0-1) video streaming tv: vantaggio di Nico Paz! (18 febbraio 2026)Analisi della diretta Milan Como, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net
SERIE A | In campo Milan-Como, segui la DIRETTA #ANSA facebook
#Milan- #Como, le formazioni ufficiali x.com