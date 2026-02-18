Milan-Como 1-1 | pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News

Rafael Leao ha segnato il gol che ha fissato il punteggio sul 1-1 durante Milan-Como, una partita valida per la Serie A. La sua rete arriva al 64’ dopo un’azione improvvisa, con un pallonetto dalla lunga distanza che ha sorpreso il portiere avversario. La sua capacità di trovare spazio e tirare da lontano ha cambiato l’inerzia del match, portando il Milan a pareggiare. La conclusione del portoghese ha acceso il pubblico dello stadio, che ha applaudito con entusiasmo.