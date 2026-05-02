Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami, Toto Wolff ha espresso soddisfazione per la performance di Kimi Antonelli, definendola una pole eccezionale e sottolineando il suo grande miglioramento nel corso della stagione. Wolff ha aggiunto che il giovane pilota ha ridotto gli errori e ha mostrato una crescita significativa rispetto alle occasioni precedenti. La sessione si è conclusa con un sorriso convinto da parte del manager, evidenziando l’ottimo risultato ottenuto.

Toto Wolff sorride in maniera convinta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, infatti, è arrivata la quarta pole position in altrettante gare per il team di Brackley con Andrea Kimi Antonelli che ha piazzato il tris dopo Shanghai e Suzuka, un risultato che solo Ayrton Senna e Michael Schumacher sono stati in grado di centrare, ovvero tre pole fila dopo la prima della carriera. Il pilota bolognese ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toto Wolff: “Pole eccezionale di Kimi Antonelli. È cresciuto tantissimo, ora non sbaglia più”

Toto Wolff Acting like a Dad for Kimi Antonelli | TOTONELLI

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