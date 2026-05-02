Tortora il Tar conferma | Prospettiva Futura fuori dalle elezioni

Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato che il candidato di Prospettiva Futura non sarà presente alle prossime elezioni. La decisione deriva da un errore di un funzionario che ha cancellato la lista elettorale del movimento. Di conseguenza, gli elettori si troveranno a dover scegliere tra un solo candidato in corsa, senza possibilità di alternative. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle procedure elettorali.

? Cosa scoprirai Perché la svista di un funzionario ha cancellato una lista elettorale?. Chi dovrà affrontare il voto con un unico solo contendente?. Come influirà l'errore nelle firme sulla battaglia legale al Consiglio di Stato?. Quali conseguenze avrà l'esclusione definitiva sulla partecipazione democratica a Tortora?.? In Breve Ricorso respinto dal collegio composto da Ivo Correale, Francesco Tallaro e Vittorio Carchedi.. Firme non autenticate dal pubblico ufficiale causano l'esclusione della lista di Antonio Iorio.. L'avvocato Oreste Morcavallo valuterà ricorso al Consiglio di Stato entro lunedì prossimo.. Elezioni comunali di Tortora previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tortora, il Tar conferma: Prospettiva Futura fuori dalle elezioni Notizie correlate Elezioni regionali Calabria: il TAR conferma i seggi a “Noi Moderati”Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha confermato la validità dell'assegnazione dei seggi in Consiglio regionale a Vito Pitaro e... Quindici, elezioni senza Rubinaccio: il TAR conferma l’esclusione della listaIl Tribunale Amministrativo di Salerno ha confermato l'esclusione di "Quindici nel Cuore". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Quindici il Tar conferma l’esclusione della lista di Rubinaccio; L’esclusione di Marronaro al Tar La decisione prima delle elezioni. Comunali, il Tar Calabria respinge il ricorso: Prospettiva Futura esclusa dalle elezioniIl Tar della Calabria ha rigettato oggi il ricorso presentato dalla lista Prospettiva Futura, confermando l’esclusione della compagine del sindaco uscente Antonio Iorio dalle elezioni comunali di To ... strettoweb.com Tortora, il Tar respinge il ricorso di Prospettiva Futura, la lista esclusa dalla competizione elettoraleLa sentenza del tribunale amministrativo regionale è già consultabile online ed esclude la lista capeggiata dal sindaco uscente Antonio Iorio. Per lui e i suoi candidati consiglieri, l’ultima speranza ... cosenzachannel.it A Tortora le cose vanno diversamente: il Tar ha rigettato il ricorso presentato dalla lista Prospettiva Futura. Tra pochissimo i motivi della sentenza. - facebook.com facebook Il prurito è una sfida clinica articolata con il dermatologo in prima linea per identificare le cause e ottimizzare la cura. La prospettiva futura è capire, anche attraverso un esame del sangue, il meccanismo specifico alla base del prurito. #ANSASalute bit.ly/4tD x.com