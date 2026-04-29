Quindici elezioni senza Rubinaccio | il TAR conferma l’esclusione della lista

Da avellinotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo di Salerno ha confermato l'esclusione di "Quindici nel Cuore". Alla base della decisione, una norma che impedisce la candidatura a chi ha amministrato un comune sciolto per mafia.Rubinaccio escluso: confermata l'incandidabilità alle elezioni comunaliEduardo Rubinaccio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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