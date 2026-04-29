Quindici elezioni senza Rubinaccio | il TAR conferma l’esclusione della lista

Il Tribunale Amministrativo di Salerno ha confermato l'esclusione di "Quindici nel Cuore". Alla base della decisione, una norma che impedisce la candidatura a chi ha amministrato un comune sciolto per mafia.Rubinaccio escluso: confermata l'incandidabilità alle elezioni comunaliEduardo Rubinaccio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Quindici, il Tar conferma l’esclusione della lista di RubinaccioTempo di lettura: < 1 minutoI giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Quindici Eduardo...

Elezioni comunali a Quindici, Rubinaccio escluso dalla corsa a sindaco: il suo avvocato ricorre al TAR di SalernoÈ stato depositato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno contro la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni comunali a Quindici, Rubinaccio escluso dalla corsa a sindaco: il suo avvocato ricorre al TAR di Salerno; ?????????????? ????: ?? ?????? ?? ????. ? ???????? ?????????? ?? ??????? ???? ?? ????????????; Elezioni Comunali Quindici 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Quindici, esclusione della lista di Rubinaccio: presentato il ricorso al Tar.

Quindici, l’ex sindaco Rubinaccio impugna al Tar l’esclusione della sua listaQUINDICI- Depositato il ricorso elettorale al Tar di Salerno contro la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro che non ha ammesso alle elezioni del sindaco e dei c ... irpinianews.it

Quindici, Siniscalchi: ecco perché abbiamo scelto di partecipare nel giudizio al TarQUINDICI- Noi vogliamo vincere e soprattutto sconfiggere Eduardo Rubinaccio sul campo, per questo motivo avremmo rinunciato a costruirci come controparte interessata nel giudizio di questa mattina da ... irpinianews.it

La delibera prevede quindici minuti gratuiti con esposizione del disco orario, il pagamento di un euro all’ora e, per una giornata intera il pagamento di otto euro, festivi esclusi. #veronanetwork - facebook.com facebook