Elezioni regionali Calabria | il TAR conferma i seggi a Noi Moderati

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso di Vetere e confermato i seggi a “Noi Moderati”. Vito Pitaro e Riccardo Rosa restano in Consiglio regionale, come stabilito dai giudici amministrativi. La decisione mette fine alle polemiche sulle assegnazioni dei seggi, che erano state messe in discussione dai concorrenti.

TAR Calabria: Confermati i seggi a “Noi Moderati”, ricorso di Vetere respinto. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha confermato la validità dell’assegnazione dei seggi in Consiglio regionale a Vito Pitaro e Riccardo Rosa, candidati di “Noi Moderati”. La sentenza, emessa il 12 febbraio 2026, pone fine alla contestazione sollevata dall’avvocato Ugo Vetere, che aveva contestato il calcolo della soglia di sbarramento del 4% nelle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. La contestazione di Vetere e il nodo della soglia di sbarramento. Il cuore della disputa legale risiedeva nel metodo di calcolo della soglia di sbarramento per l’accesso ai seggi regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Elezioni Regionali Calabria Elezioni Regionali Campania, l'apertura dei seggi a Napoli Noi Moderati, eletto La Bruna. Il Psi conferma Vanessa Marchi Venerdì a Forlì si è tenuto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, con la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Elezioni Regionali Calabria Argomenti discussi: Elezioni regionali, i ricorrenti in attesa della sentenza del Tar e la suspence di Sarica e Falcomatà; Mancuso si dimette da Commissario regionale della Lega, al suo posto arriva Valeria Sudano; Lega Calabria, il nuovo commissario arriva subito: è la parlamentare siciliana Valeria Sudano; Filippo Mancuso si dimette da commissario regionale della Lega in Calabria. Regionali in Calabria, il TAR respinge i ricorsi di Comito, De Nisi, Iemma, Sarica e VetereConfermata l'elezione di Noi Moderati: la soglia del 4% si calcola solo sui voti di lista, escluse le preferenze ai candidati Presidente ... zoom24.it Elezioni regionali Calabria: il TAR conferma i seggi a Noi ModeratiConfermati i seggi di Vito Pitaro e Riccardo Rosa. I giudici amministrativi blindano il risultato elettorale: la soglia di sbarramento del 4% si calcola so ... zoom24.it Mancano due anni alle elezioni regionali, ma il Pd Lazio non vuole farsi trovare impreparato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.