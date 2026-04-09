Stallo e nubi su Torre Guaceto il Comune di Carovigno fa la sua mossa | incontro pubblico

Il sindaco di Carovigno ha annunciato un'assemblea pubblica che si terrà domani, venerdì 10 aprile 2026, dedicata alla questione di Torre Guaceto. La convocazione è stata comunicata come un incontro urgente in risposta alle tensioni e alle incertezze che circondano il sito. La riunione si svolgerà nel contesto di un dibattito acceso tra le parti coinvolte e rappresenta una risposta formale alle recenti problematiche emerse.

CAROVIGNO - Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha convocato un'assemblea cittadina urgente su Torre Guaceto per domani, venerdì 10 aprile 2026. Si terrà alle 18:30 presso l'aula consiliare del Comune. L'ente dunque fa la sua mossa, mentre è in corso una paralisi istituzionale che dura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Stallo a Torre Guaceto dopo il veto su Roma: Carovigno valuta il recessoDopo la bocciatura della candidatura di Erica Roma, si profila il rischio dello scioglimento dell'ente di gestione. Torre Guaceto e designazioni, il Wwf bacchetta Carovigno: "Siamo preoccupati"L'associazione interviene in vista del rinnovo del Cda del Consorzio di gestione, i nomi indicati non sembrano avere il profilo necessario. Torre Guaceto, è corsa a 5 per la guida del consorzio«La chiameremo Pal, sperando che in poche settimane possa raggiungere quella parte del Mediterraneo, della Palestina, dove sta accadendo qualcosa di disumano. E che possa portare un senso di bellezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Torre Guaceto: soccorsi 145 animali in un anno dal CrasIl Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà di Torre Guaceto (Brindisi), in collaborazione con il Wwf Italia e la Riserva naturale, cura uccelli e mammiferi feriti ... corriere.it