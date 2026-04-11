Torre Guaceto Carovigno tira dritto su Roma | Brindisi chiarisca le motivazioni

A Carovigno, la decisione di sostenere la candidatura di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto prosegue nonostante le opposizioni espresse da Brindisi e dal Wwf. La questione riguarda le motivazioni dietro questa scelta, che hanno spinto le autorità locali a chiedere chiarimenti ufficiali a Roma. La disputa si concentra sulle ragioni che hanno portato alla conferma della candidata, senza che siano stati annunciati cambiamenti o rinvii ufficiali.

CAROVIGNO - Carovigno tira dritto sulla candidatura di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto, nonostante le resistenze di Brindisi e Wwf. Sono trascorsi 25 anni dalla nascita della riserva naturale. Un gioiello a livello internazionale, fulcro di estrema bellezza e amore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Torre Guaceto: “25 anni celebrati a Brindisi, Carovigno assente non giustificata”Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Luigi Bennardi, segretario circolo Pd CarovignoIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente... Stallo a Torre Guaceto dopo il veto su Roma: Carovigno valuta il recessoDopo la bocciatura della candidatura di Erica Roma, si profila il rischio dello scioglimento dell'ente di gestione. Si parla di: Torre Guaceto diventa l’oasi della discordia: la nomina del nuovo presidente spacca il consorzio. Torre Guaceto diventa l’oasi dei veleni: la nomina del nuovo presidente spacca il consorzioBocciata la presidente indicata dal sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti che ora minaccia di uscire: Stiamo valutando. Il nome dell’avvocata Erica Roma ... bari.repubblica.it Carovigno pronta a lasciare il Consorzio di Torre Guaceto, a rischio scioglimento: «Meritiamo rispetto»Il comune di Carovigno pensa al recesso dal consorzio di Torre Guaceto. Se davvero si concretizzasse questa ipotesi ci sarebbe lo scioglimento del consorzio. Lo prevede lo ... quotidianodipuglia.it