Torre Guaceto Carovigno tira dritto su Roma | Brindisi chiarisca le motivazioni

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carovigno, la decisione di sostenere la candidatura di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto prosegue nonostante le opposizioni espresse da Brindisi e dal Wwf. La questione riguarda le motivazioni dietro questa scelta, che hanno spinto le autorità locali a chiedere chiarimenti ufficiali a Roma. La disputa si concentra sulle ragioni che hanno portato alla conferma della candidata, senza che siano stati annunciati cambiamenti o rinvii ufficiali.

CAROVIGNO - Carovigno tira dritto sulla candidatura di Erica Roma alla presidenza del Consorzio di Torre Guaceto, nonostante le resistenze di Brindisi e Wwf. Sono trascorsi 25 anni dalla nascita della riserva naturale. Un gioiello a livello internazionale, fulcro di estrema bellezza e amore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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