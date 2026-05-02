Torneo delle Regioni 2026 Storico successo per il Piemonte VdA! Il secondo Scudetto arriva al termine di una battaglia epica – VIDEO

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Torneo delle Regioni 2026, la squadra piemontese della Valle d'Aosta ha vinto il suo secondo scudetto, sconfiggendo in finale la formazione del Lazio femminile. La partita si è disputata al Palazzetto dello Sport di Fondi e si è conclusa ai supplementari, dopo aver mostrato un equilibrio quasi totale durante i tempi regolamentari. La sfida rimarrà nella memoria per la sua intensità e per il risultato che ha premiato la squadra piemontese.

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