Torneo delle Regioni 2026 Storico successo per il Piemonte VdA! Il secondo Scudetto arriva al termine di una battaglia epica – VIDEO

Nel Torneo delle Regioni 2026, la squadra piemontese della Valle d'Aosta ha vinto il suo secondo scudetto, sconfiggendo in finale la formazione del Lazio femminile. La partita si è disputata al Palazzetto dello Sport di Fondi e si è conclusa ai supplementari, dopo aver mostrato un equilibrio quasi totale durante i tempi regolamentari. La sfida rimarrà nella memoria per la sua intensità e per il risultato che ha premiato la squadra piemontese.

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