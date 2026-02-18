Piromane condannata | 8 roghi in una sola notte Incubo nelle strade di Follonica

Una donna di Follonica ha provocato otto incendi in una sola notte, alimentando il panico tra i residenti. La donna, sospettata di aver dato fuoco a diversi cassonetti e aree verdi, ha agito tra il centro cittadino e il quartiere 167 Ovest, creando un vero e proprio incubo per la comunità.

Grosseto, 18 febbraio 2026 – Era accusata di avere appiccato otto incendi nel giro di poche ore, tra il centro cittadino e l’area del centro commerciale 167 Ovest a Follonica. Ieri la sentenza: il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Grosseto, Giuseppe Coniglio, al termine della discussione del rito abbreviato, ha condannato una ventenne, residente a Follonica, alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per incendio e tentato incendio, con recidiva infraquinquennale. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 luglio 2025. In un arco temporale che va dalle 23.42 alle 5.55 del mattino, carabinieri e vigili del fuoco erano intervenuti ripetutamente per una serie di roghi appiccati in diverse zone della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

