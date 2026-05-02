Torna la notte bianca a Cerano | si raccolgono le adesioni dei commercianti

Torna la notte bianca del commercio a Cerano con il titolo di "Commerciando". L'iniziativa, promossa dell'Amministrazione comunale, si svolgerà il prossimo 27 giugno con apertura delle attività fino alla mezzanotte e con iniziative varie organizzate dagli stessi esercenti e con la collaborazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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