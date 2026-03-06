' Red Friday' commercianti e artigiani raccolgono 2306 euro per i progetti anti-violenza sulle donne

Realizzati corsi, attività di sensibilizzazione, progetti nelle aziende a cura dello Sportello Alba e dell’associazione Voce Amaranto I commercianti di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli hanno raccolto 2.306 euro per dire il loro “no” concreto alla violenza di genere. È questo il bilancio dell’edizione 2025 del Red Friday promosso dalle attività commerciali e artigianali riunite nelle associazioni Cocs di Savignano sul Rubicone e Made in San Mauro Pascoli dal 24 al 30 novembre 2025, in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Aderendo all’iniziativa, i circa 50 tra bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali hanno contribuito a raccogliere la somma poi devoluta a Sportello Alba e associazione “Voce Amaranto”, che hanno ricevuto 1. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Violenza sulle donne: donati tremila euro per le case rifugioIl Gruppo consorti del Rotary Club Cesena rinnova il proprio sostegno al Centro Donna – Centro Antiviolenza di Cesena con una donazione di 3 mila...

