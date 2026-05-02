Dopo un periodo di attesa, tornano sul mercato le nuove console portatili C64 e Spectrum. Le versioni si distinguono tra modelli beige e neri, con differenze nelle caratteristiche tecniche. La scelta dei materiali influisce anche sulla sensazione dei comandi, determinando un’esperienza diversa per gli utenti. Questi dispositivi ripropongono il fascino delle versioni originali, aggiornate con nuove funzionalità e design.

? Cosa scoprirai Quali differenze tecniche separano il modello beige da quello nero?. Come influisce la scelta dei materiali sulla sensazione dei comandi?. Cosa include esattamente la Collector’s Edition limitata a 2000 pezzi?. Quanto inciderà l'autonomia della batteria sul successo di queste console?.? In Breve Schermo IPS 4,3 pollici con processore quad-core 1,2 GHz e batteria da 2.000 mAh.. Prezzi tra 129,99€ e 149,99€ per Collector’s Edition limitata a 2000 unità.. Spedizioni previste entro il 15 ottobre con 25 titoli pre-caricati inclusi.. Porte USB Type-C e Type-A con slot microSD per espansione libreria giochi.. Retro Games Ltd e Blaze Entertainment lanciano due nuove console portatili ispirate ai leggendari computer degli anni ’80, con preordini già attivi per i modelli C64 Handheld e Spectrum Handheld.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torna il mito: arrivano le nuove console portatili C64 e Spectrum

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