Su Amazon.it è arrivata la Spectrum White Edition, una console dedicata al retrogaming che include 48 giochi. Il dispositivo si presenta con una tastiera rinforzata e un joystick bianco, pensati per gli appassionati di giochi classici. La nuova edizione ripropone il classico stile delle console degli anni passati, offrendo un’esperienza nostalgica a chi desidera rivivere i giochi di un tempo. La vendita è stata annunciata dal distributore Plaion Replai.

? Cosa sapere Plaion Replai lancia su Amazon.it la nuova Spectrum White Edition con 48 giochi.. Il dispositivo include tastiera rinforzata e joystick bianco per appassionati di retrogaming.. Plaion Replai introduce sul mercato Amazon.it la The Spectrum White Edition, una riedizione elegante dello storico home computer britannico che punta a riportare in vita il mito del 1982 con un design bianco lucido e 48 titoli preinstallati. Il ritorno di questo pilastro dell’informatica domestica, che un tempo sfidava il dominio del Commodore 64, non è solo un esercizio di nostalgia, ma una proposta tecnica curata nei minimi dettagli per gli appassionati di retrogaming.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorna il mito: arriva lo Spectrum White Edition con 48 giochi

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