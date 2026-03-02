Legion go fold lenovo | perché è la scelta sorprendente tra console portatili per giochi

Lenovo ha annunciato il Legion Go Fold Concept, una console portatile che combina funzionalità di gaming e produttività in un unico dispositivo. Si tratta di una soluzione ibrida progettata per essere usata in movimento, offrendo un'esperienza versatile agli utenti. La presentazione ha attirato l'attenzione per la sua natura innovativa, distinguendosi tra le opzioni disponibili sul mercato delle console portatili.

lenovo presenta una soluzione ibrida destinata al gaming e alla produttività in mobilità: il Legion Go Fold Concept. esposto al MWC 2026, si tratta di un prototipo pieghevole pensato per offrire un singolo dispositivo capace di accompagnare sia gli spostamenti sia le sessioni di gioco, senza necessità di portare due apparecchi distinti. il progetto punta a massimizzare la flessibilità con una configurazione compatta e versatile. legion go fold concept: descrizione e potenzialità. al centro del Legion Go Fold si trova un display poled espandibile, capace di passare da 7,7 pollici a 11,6 pollici, offrendo quattro modalità d'uso distinte. questa combinazione di schermo modulare, insieme ai controlli laterali, permette di adattarsi rapidamente a contesti diversi, dal lavoro in movimento al gaming su larga anteprima visiva.