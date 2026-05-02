A Torino, nel quartiere Vanchiglia, sei pietre d'inciampo sono state vandalizzate con segni di pennarello scuro. Le scritte, numerose e decise, hanno coperto le superfici di alcune di queste piccole targhe, che ricordano le vittime delle persecuzioni. L'episodio si è verificato in un'area già interessata da altri atti di vandalismo. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

Le piccole targhe a memoria dei deportati sono state posizionate appena tre mesi fa: condanna bipartisan dopo i danni alla lapide dei Caduti della Resistenza Segni di pennarello scuro, numerosi e decisi, hanno sfregiato sei pietre d’inciampo nel quartiere Vanchiglia di Torino. Sembrano pasticci mirati a cancellare la memoria delle vittime ebree, dei deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, che sono state poste non più tardi di tre mesi fa, lo scorso 3 febbraio, per non cancellare il ricordo di una delle più gravi tragedie europee. Le sei pietre d’inciampo che sono state vandalizzate sono state poste a ricordo di Aida Sara Montagnana, Rosa Vita Finzi, Teresita Teglio, Ercolina Levi, Sara Colombo, Eugenia Treves in Segre, Lidia Passigli ed Ettore Abenaim.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, vandalizzate sei pietre d’inciampo col pennarello: “L’antisemitismo più becero è tornato”

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