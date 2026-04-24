Nella zona di via Pascarella, nel quartiere Cederna, sono state vandalizzate due pietre d’inciampo installate a gennaio, insieme alle targhe che spiegano il loro significato. Il sindaco ha espresso grande sdegno per il gesto, definendolo inaccettabile. L’episodio ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione tra i residenti, che hanno sottolineato l’importanza di preservare la memoria storica della città. Nessun’altra informazione sui responsabili è stata comunicata.

Un gesto vile, che colpisce la memoria collettiva e ferisce la storia della città. In via Pascarella, nel quartiere Cederna, due pietre d’inciampo posate a gennaio sono state imbrattate, insieme alle targhe che ne raccontano il significato. Un atto che scuote Monza proprio alla vigilia del 25 aprile, quando la città si prepara a celebrare la Liberazione. Le due pietre ricordano Angelo Zampieri e Mario Certa, monzesi deportati nei campi di concentramento nazisti. Le pietre d’inciampo, diffuse in tutta Europa, sono un invito silenzioso a non dimenticare chi non fece ritorno. In Brianza sono numerose, perché numerose furono le vite spezzate dalla deportazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: "Inaccettabile"

Notizie correlate

Ecco due nuove pietre d’inciampo. Zanni: "Arricchiamo la memoria"A Montebabbio di Castellarano oggi sono in programma le cerimonie per le pose di due pietre d’inciampo dedicate a persone residente nella zona...

Sassuolo, a Guglielmo Venturini ed Amilcare Bolzoni le prime due Pietre d’inciampoAmilcare Bolzoni e Guglielmo Venturini: è a loro che sono dedicate le prime due pietre d'inciampo posate, questa mattina, a Sassuolo nell'ambito...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: Inaccettabile; Monza, vandalizzate le Pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah; Monza, imbrattate due pietre di inciampo; Pilotto: Gesto inqualificabile -.

Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: InaccettabilePosate a gennaio in via Pascarella, erano un omaggio ai deportati Angelo Zampieri e Mario Certa. La rabbia del Comitato: martiri della Resistenza uccisi per la seconda volta. Non ci faremo intimidire. ilgiorno.it

Monza, vandalizzate le Pietre d’inciampo in memoria delle vittime della ShoahDue Pietre d'inciampo a Monza, dedicate a due deportati monzesi, sono state imbrattate a pochi giorni dal 25 aprile. La città condanna l'episodio e riafferma l'importanza della memoria storica. lamilano.it

Vladimir Solovyov, le due ville sul lago di Como sequestrate e poi vandalizzate alla base dell'attacco a Meloni - RETROSCENA x.com

Sui bagni e gli spogliatoi dell’impianto sportivo del Liceo Scientifico di Jesi non ci sono più alibi. Nel marzo 2024 il nostro gruppo Per Jesi aveva presentato un’interrogazione denunciando il degrado dei bagni e degli spogliatoi, strutture vandalizzate e inutilizz - facebook.com facebook