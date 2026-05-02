A Torino, alcuni nomi delle pietre d’inciampo sono stati imbrattati, cancellando i nomi delle persone deportate e ricordate con queste piccole targhe. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i responsabili, che sarebbero stati individuati grazie alle immagini registrate. Non sono state ancora diffuse notizie sugli eventuali provvedimenti in merito all’episodio.

? Cosa scoprirai Chi sono le vittime i cui nomi sono stati cancellati?. Come sono stati identificati i responsabili attraverso le telecamere?. Perché questi attacchi seguono il recente vandalismo alla targa della Resistenza?. Quali legami hanno gli autori con l'aumento dell'antisemitismo recente?.? In Breve Sei pietre d'inciampo nel quartiere Vanchiglia imbrattate con inchiostro scuro da pennarelli.. Nomi delle vittime colpite includono Aida Sara Montagnana, Rosa Vita Finzi e Ettore Abenaim.. Vandalismo segue l'attacco alla targa della Resistenza avvenuto tra il 25 e 26 aprile.. Indagini su telecamere di zona per identificare i responsabili dello sfregio a Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, sfregio alle pietre d’inciampo: imbrattati i nomi dei deportati

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