Installate 8 pietre d' inciampo davanti al Comune | sulle targhe d' ottone i nomi dei foggiani morti per la libertà

Questa mattina, venerdì 24 aprile, otto pietre d'inciampo sono state posizionate davanti al municipio. Le targhe di ottone sui ciottoli riportano i nomi di cittadini foggiani morti nel periodo della lotta per la libertà. Le installazioni rappresentano un tributo alla memoria storica della città e sono state presentate ufficialmente in una cerimonia pubblica.

Questa mattina, venerdì 24 aprile, sono state presentate e installate 8 pietre d’inciampo, piccoli ma potentissimi simboli della memoria storica. Le pietre d’inciampo, ideate dall’artista tedesco Gunter Demnig, sono targhe in ottone, incastonato questa mattina nel suolo antistante Palazzo di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Dalle pietre d’inciampo al Memoriale: una camminata per le vittime di mafiaSabato 21 marzo alle ore 10 si terrà il secondo appuntamento del Ciclo "Idee in Cammino. Gallarate: tra pietre d’inciampo e nuovo corteo per la LiberazioneLa memoria storica di Gallarate si prepara a un doppio appuntamento con la riflessione civile: sabato 18 aprile le scuole coinvolte in un percorso...