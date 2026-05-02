Torino l’ospedale entra in casa | 600 cure specialistiche a domicilio

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un progetto permette di portare le cure specialistiche direttamente nelle case dei pazienti. Circa 600 interventi vengono effettuati ogni anno, con medici e operatori sanitari che si spostano nelle abitazioni per eseguire procedure mediche complesse. Le équipe sono composte da medici, infermieri e altri professionisti che si occupano di assistenza domiciliare, garantendo interventi specialistici senza che i pazienti debbano recarsi in ospedale.

? Cosa scoprirai Come fanno i medici a eseguire manovre complesse in una casa?. Chi compongono le équipe che interviene direttamente nelle abitazioni?. Perché restare a casa riduce i costi del sistema sanitario?. Come viene gestito il rapporto tra medici e caregiver familiari?.? In Breve L'équipe della Geriatria Molinelle include 4 medici, 11 infermieri e un assistente sociale.. Il modello attivo dal 1985 riduce i costi sanitari fino al 20 per cento.. Il direttore Livio Tranchida e l'assessore Federico Riboldi promuovono l'innovazione e l'e-Health.. L'assistenza domiciliare serve pazienti sopra gli 80 anni con patologie oncologiche o neurologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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