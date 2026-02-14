Cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche | a Molfetta 6800 prestazioni in un anno

A Molfetta, nel corso dell’ultimo anno, sono state effettuate 6800 prestazioni di cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche, a causa del crescente numero di pazienti con problemi di guarigione delle ferite. Questo servizio si occupa di diagnosticare e trattare lesioni cutanee acute e croniche, con un’attenzione particolare alle ferite che richiedono cure continue e specifiche. Un esempio concreto riguarda le persone con ulcere diabetiche o piaghe da decubito, che spesso incontrano ostacoli nel processo di guarigione.

Il servizio rappresenta un importante punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle lesioni cutanee acute e croniche, in particolare le ferite di difficile guarigione, che incidono in modo significativo sulla qualità di vita dei pazienti. L'attività medica è svolta nell'Ambulatorio di Vulnologia, operativo da luglio 2024 nell'ospedale 'Don Tonino Bello' di Molfetta, afferente alla Uoc di Cure Palliative della Asl Bari e con all'attivo oltre 7mila prestazioni annuali. L'ambulatorio si rivolge a pazienti affetti da ulcere vascolari, lesioni da pressione, lesioni diabetiche, ferite post-chirurgiche complesse e lesioni vasculitiche, garantendo percorsi di cura personalizzati.