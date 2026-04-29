Sanità penitenziaria intesa a Napoli per cure specialistiche ai detenuti

È stata siglata un’intesa che prevede visite mediche specialistiche gratuite per i detenuti nelle strutture di Poggioreale, Secondigliano e Nisida. L’accordo riguarda le tre strutture penitenziarie della città e mira a garantire prestazioni sanitarie di livello superiore ai detenuti che ne necessitano. Le visite saranno svolte da specialisti esterni e si inseriscono in un progetto volto a migliorare le condizioni di salute all’interno delle carceri.

Tempo di lettura: 3 minuti Visite mediche specialistiche gratuite per i detenuti e le detenute della Casa Circondariale di Poggioreale, del Centro Penitenziario di Secondigliano e dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina dalla Procura generale di Napoli, dall’Asl Napoli 1 Centro e dall’associazione ‘Con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani’ (Afmal) Aps. L’accordo prevede attività specialistiche in dermatologia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, urologia e psichiatria (nell’ambito del dipartimento delle dipendenze). In programma anche....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità penitenziaria, intesa a Napoli per cure specialistiche ai detenuti Notizie correlate Garanti dei detenuti della Campania ricevuti dal Presidente della Regione: focus su sanità penitenziaria e reinserimento socialeAl centro dell’incontro sanità penitenziaria, tutela della salute mentale e percorsi di reinserimento sociale per le persone detenute. Cure specialistiche per ferite difficili e lesioni croniche: a Molfetta 6800 prestazioni in un annoIl servizio rappresenta un importante punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle lesioni cutanee acute e croniche, in particolare le ferite... Contenuti e approfondimenti Sanità penitenziaria, intesa a Napoli per cure specialistiche ai detenutiVisite mediche specialistiche gratuite per i detenuti e le detenute della Casa Circondariale di Poggioreale, del Centro Penitenziario di Secondigliano e dell'Istituto penale per i minorenni di Nisida. ansa.it CARCERI SOTTO PRESSIONE: SUICIDI, SOVRAFFOLLAMENTO E FRAGILITÀ SOCIALI IMPONGONO UNA NUOVA CENTRALITÀ DELLA SANITÀ PENITENZIARIApoliticamentecorretto.com - CARCERI SOTTO PRESSIONE: SUICIDI, SOVRAFFOLLAMENTO E FRAGILITÀ SOCIALI IMPONGONO UNA NUOVA CENTRALITÀ DELLA SANITÀ PENITENZIARIA ... politicamentecorretto.com