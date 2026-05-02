Torino il muro dell’Oratorio diventa narrazione | l’idea dei giovani

A Torino, un gruppo di giovani ha deciso di trasformare un vecchio muro di confine dell’oratorio in una superficie di narrazione. Hanno inserito nel disegno elementi tratti dalla vita quotidiana degli studenti, nascosti tra le immagini. Questi dettagli rivelano storie e ricordi, creando così un collegamento tra il muro e le esperienze di chi lo osserva. L’intervento ha dato nuova vita a una barriera fisica, rendendola parte di una narrazione collettiva.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato un muro di confine in una soglia narrativa?. Quali oggetti quotidiani degli studenti sono nascosti nel disegno del muro?. Perché l'artista ha usato tessuti e carte da parati per decorare?. In che modo questo progetto cambierà la percezione di Barriera di Milano?.? In Breve Inaugurazione prevista domenica 10 maggio 2026 alle ore 11:00 in via Paisiello 50.. Coordinamento creativo affidato a Lorena Tadorni con la guida dell'artista Carlo Galfione.. Partecipazione attiva degli studenti delle scuole Michele Rua e dell'IC Bobbio.. Progetto sostenuto da Impresa Sociale Con I Bambini nell'ambito di Barriera Oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il muro dell’Oratorio diventa narrazione: l’idea dei giovani Notizie correlate Arte partecipata in Barriera di Milano: gli studenti colorano il muro dell'Oratorio Michele RuaDomenica 10 maggio 2026, alle ore 11:00, verrà inaugurata a Torino, in via Paisiello 50, l’opera urbana "Oltre il muro". Leggi anche: Milano, Torino e Genova lanciano l’idea dell’Olimpiade del Nord Ovest per il 2036 (o 2040) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inaugura domenica 10 maggio 2026 a Torino l’opera Oltre il muro di Carlo Galfione; Ghost Pitùr ha ripulito dai graffiti un muro di piazza Castello a Torino; A un'ora da Torino c'è un muro naturale che sembra disegnato con il righello; A meno di un’ora da Torino c’è un muro naturale gigante ideale per una gita con i bambini. Arte partecipata in Barriera di Milano: gli studenti colorano il muro dell'Oratorio Michele RuaInaugura il 10 maggio 2026 a Torino Oltre il muro, progetto di arte partecipata dell'artista Carlo Galfione con gli studenti delle scuole Michele Rua e IC Bobbio. torinotoday.it Carlo Galfione. Oltre il muroArte partecipata con le scuole di Torino: Carlo Galfione trasforma un muro dismesso di Barriera di Milano in affresco urbano tra carta da parati e disegni dei ragazzi. itinerarinellarte.it Pietre d'inciampo sfregiate a Torino. Il sindaco Lo Russo: «Gesto vile e stupido». Il ministro Zangrillo: «Memoria imbrattata con l'odio» x.com Torino, vandalizzate sei pietre d’inciampo col pennarello: “L’antisemitismo più becero è tornato” - facebook.com facebook