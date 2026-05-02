Arte partecipata in Barriera di Milano | gli studenti colorano il muro dell' Oratorio Michele Rua

Da torinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026, alle ore 11:00, verrà inaugurata a Torino, in via Paisiello 50, l’opera urbana "Oltre il muro". Il progetto, nato nel cuore del quartiere Barriera di Milano, ha visto la trasformazione di una superficie dismessa dell'Oratorio Salesiano Michele Rua in un dispositivo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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