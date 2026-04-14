Milano, Torino e Genova hanno annunciato l’intenzione di organizzare un’Olimpiade del Nord Ovest nel 2036 o 2040. L’annuncio segna l’avvio di un percorso di confronti tra le istituzioni coinvolte, iniziato con un primo incontro operativo tra i rappresentanti delle tre città. La proposta coinvolge diverse realtà locali e prevede successive fasi di valutazione e pianificazione. La discussione riguarda anche aspetti logistici e infrastrutturali legati all’evento.

Milano, Torino e Genova. Lombardia, Piemonte e Liguria. Una coalizione del Nord Ovest, un'alleanza tra comuni e regioni per ospitare le Olimpiadi estive del 2036, o del 2040. L'idea è più di una suggestione: oggi, dopo un primo incontro, gli enti promotori del progetto hanno avviato un percorso congiunto per valutare la possibilità di una candidatura unitaria. Così il comunicato della Regione Lombardia: “Questa proposta nasce da un’esperienza concreta e recente: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le prime Olimpiadi diffuse della storia. Un modello che ha saputo conquistare il mondo perché fondato sulla capacità dei territori di lavorare insieme e di soddisfare esigenze diverse, mettendo a sistema competenze, infrastrutture e identità locali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, Torino e Genova lanciano l’idea dell’Olimpiade del Nord Ovest per il 2036 (o 2040)

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